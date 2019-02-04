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      Какой город стал рекордсменом по продажам недвижимости через электронные аукционы

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      Рекордным в продаже недвижимости среди всех украинских городов, торгующих через электронную систему "Прозоро", стал Львов. Там за 2018 год продали коммунальных помещений на 135 миллионов гривен.

      За прошлый год во Львове продали больше полусотни помещений.

      Как в январе изменились цены на квартиры в новостройках Львова – читайте в материале 24 канала

      В самом центре Львова на площади Рынок продали помещения, и выручили для города рекордную сумму – за 70 квадратных метров выторговали 34 миллиона гривен. То есть за один квадратный метр вышло почти 17 тысяч долларов.

      У Львові найчастіше за 2018 рік купували нерухомість
      Во Львове за 2018 год продали наибольшее количество недвижимости среди городов Украины

      Наибольшим ажиотажем во Львове пользуются помещения в центре города. В общем, продали 53 объекта.

      Читайте также: 24-летний экс-вратарь приобрел в центре Львова дом за 27 миллионов

      Преимущество же Львова, считают эксперты, не только в туристической привлекательности. Этот город один из первых присоединился к системе электронных аукционов и тендеров.

      Речь идет о том, что любой город может стартовать с малой приватизации: продажи своего имущества, аренды временных конструкций и аренды имущества. Львов сразу стартовал, и довольно качественно,
      – ответил руководитель Львовского регуляторного хаба Тарас Хавунка.

      Prozorro – это система проведения открытых и эффективных публичных закупок. Кроме продажи, также помещение можно сдавать в аренду. Все максимально открыто: видны ставки и конкуренция. Тем временем, во Львове с цифрового молотка в этом году уже успели продать одно помещение, еще два выставили на аукцион.

      Какие еще города активно продавали недвижимость

      Кроме Львова, в топ-5 городов, где активно проводят электронные торги, оказались Мариуполь, Днепр, Покров и Черновцы. А вот Киев оказался аж на шестом месте. По сравнению со Львовом, который за год заработал 138 миллионов гривен, в Киеве выторговали только 22.

      Во сколько обойдется обмен квартиры на 3 года в новостройке в Лычаковском районе города: смотрите инфографику

      Ціни на нерухомість у Львові
      Цены на недвижимость во Львове

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости Львова Новости недвижимости Украины Цены на недвижимость Рынок недвижимости Продажа недвижемости Аренда недвижимости
      Источник: 24 канал
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