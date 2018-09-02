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Какой я ее помню, – подруга принцессы Дианы опубликовала архивное фото

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Принцесса Диана
Принцесса Диана / Український репортер

Принцесса Диана – одна из самых известных женщин в истории. И хоть ее жизнь трагически оборвалась в возрасте 36 лет, она навсегда запомнится людям невероятным стилем и открытостью к народу. А вот какой Леди Ди помнят ее подруги, рассказала Роза Монктон.

Как известно, автокатастрофа 31 августа 1997 года унесла жизнь одной из важнейших фигур прошлого века – принцессы Дианы. Ею восхищались миллионы, называя Леди Ди и "народной принцессой".

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В 21-ю годовщину со дня смерти принцессы Дианы ее подруга Роза Монктон рассказала, какой она запомнит принцессу Уэльскую. Кроме этого, женщина опубликовала архивное фото, на котором Леди Ди позировала перед камерой в неофициальной атмосфере.

Диана, какой я ее помню. Недостаточно написано про ее чувство юмора и жизнелюбие. Друг и замечательная крестная Доминики. Покойся с миром,
– поделилась Роза Манктон.

 

Как известно, Роза Манктон имеет две дочери. Одна из них родилась с синдромом Дауна. Именно эту девочку Доминику крестила принцесса Диана и заботилась о ней до самой смерти, сообщает People.

"Она говорила мне, что я должна верить в дочь и любить ребенка. Ходила со мной на приемы к врачу и просто была рядом", – рассказала Роза Манктон.

Сейчас женщина создала благотворительную организацию и помогает людям с инвалидностью найти работу в США. Вероятно, пример принцессы Дианы вдохновил ее на такую социальную работу, за что в 2017 году получила орден от королевы Елизаветы II.


Роза Манктон и ее дочка Доминика с орденом

Подруга принцессы Дианы и дизайнер ее свадебного платья Элизабет Эммануэль в разговоре с журналистами отметила, что даже после двух десятилетий Леди Ди имеет немалое влияние на людей – она до сих пор меняет мир к лучшему.

"Годы прошли так быстро. Это все очень грустно, но она остается в сердцах и умах стольких людей – это ее наследие. Ведь все так хорошо ее помнят", – рассказала Элизабет Эммануэль.

Теги: LifeStyle Потери Великобритания Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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