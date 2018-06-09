Какой крахмал полезен для здоровья: ответ диетолога

Диетолог Оксана Скиталинская пояснила, какой крахмал следует употреблять человеку и в каких продуктах он содержится.

Крахмал является разным по молекулярному строению, пишет диетолог на странице в Facebook.

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Этот продукт содержит много углеводов, которые являются источником энергии для мозга, мышц, эритроцитов и других клеток тела.

Неустойчивый или же резистентный крахмал переваривается в тонком кишечнике и увеличивает уровень сахара в крови.

Стойкий или нерезистентний крахмал полезен для здоровья человека. Он не переваривается в желудке и поэтому достигает толстого кишечника. Таким образом, он становится очень ценной пищей бескислородной микрофлоры и подвергается брожению. В результате брожения образуются уксусная, масляная и пропионовая кислоты.

Резистентный крахмал содержится в семенах, злаках, бобовых, сырой картошке, зеленых бананах. Этот продукт есть в макаронах, вареной и охлажденной картошке и кашах.

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