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Какой крахмал полезен для здоровья: ответ диетолога

74 Читати новину українською
Крахмал содержится в бобовых
Крахмал содержится в бобовых / doctorsbeyondmedicine.com

Диетолог Оксана Скиталинская пояснила, какой крахмал следует употреблять человеку и в каких продуктах он содержится.

Крахмал является разным по молекулярному строению, пишет диетолог на странице в Facebook.

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Этот продукт содержит много углеводов, которые являются источником энергии для мозга, мышц, эритроцитов и других клеток тела.
Неустойчивый или же резистентный крахмал переваривается в тонком кишечнике и увеличивает уровень сахара в крови.

Стойкий или нерезистентний крахмал  полезен для здоровья человека. Он не переваривается в желудке и поэтому достигает толстого кишечника. Таким образом, он становится очень ценной пищей бескислородной микрофлоры и подвергается брожению. В результате брожения образуются уксусная, масляная и пропионовая кислоты.

Резистентный крахмал содержится в семенах, злаках, бобовых, сырой картошке, зеленых бананах. Этот продукт есть в макаронах, вареной и охлажденной картошке и кашах.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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