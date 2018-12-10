Какой крем защитит ребенка от мороза и ветра

Кожа детей особенно нежная. Она легко поддается воздействию ветра и мороза. Чтобы уберечь ее от этого, необходимо подобрать специальные кремы.

Об этом пишет врач-дерматолог Светлана Якубовская в Instagram.

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Она отметила, что если у ребенка очень нежная и чувствительная кожа, у него есть диагноз атопический дерматит, наблюдается проявление холодовой крапивницы, то однозначно нужно наносить специальные средства.

Но любой крем не подойдет. Им можно сделать хуже.

Дерматолог советует использовать специальные колд-кремы, которые созданы специально для смягчения кожи, ее защиты от мороза и ветра.

Такой крем необходимо наносить на открытые участки тела ребенка (личико, ручки, если малыш отказывается носить перчатки).



Дерматолог советует использовать специальные колд-кремы

Крем нужно применять за 30-40 минут до выхода на улицу, но не сразу перед прогулкой. Это необходимо сделать для того, чтобы вода в составе крема смогла испариться и не "потянуть" за собой влагу из кожи, спровоцировав обморожение.

После того, как ребенок вернется домой, колд-крем необходимо смыть водой и нанести увлажняющий крем.

Дерматолог отмечает, что в составе колд-крема не должно быть спирта, поскольку он повышает риск высушивания кожи. А вот вазелин в составе средства поможет сформировать защитную пленку на коже. С этой задачей хорошо справятся масла.

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