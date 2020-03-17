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      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 17 марта

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      В обменных пунктах Украины валюта несколько подорожала по сравнению с предыдущими днями. Курс доллара 17 марта в среднем достигает уже 28 гривен за единицу, а евро – более 30 гривен.

      Какой курс заложил Нацбанк

      К теме Украина уже потратила миллиард долларов, чтобы удержать курс гривны

      Нацбанк на 17 марта установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,52 гривны, а евро – 29,52 гривны.

      Курс доллара и евро в обменниках Украины

      В украинских обменниках цена валюты 17 марта существенно выше той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

      Киев

      • Купить доллар можно по цене от 27,7 до 28,14 гривны, а продать – по 28,2 и 29 гривен.
      • Евро можно приобрести по цене от 30 до 30,35 гривны, а продать – по 30,45 и 31,3 гривны.

      Львов

      • Купить доллар можно по цене от 27,48 до 28,75 гривны, а продать – по 28,15 и 29,2 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,5 до 30 гривен, а продать – по 30,29 и 31,3 гривны.

      Одесса

      • Купить доллар можно по цене от 27,5 до 28,1 гривны, а продать – по 28,1 и 28,5 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,7 до 30,1 гривны, а продать – по 30,8 и 31,3 гривны.

      Харьков

      • Купить доллар можно по цене от 27,5 до 28,02 гривны, а продать – по 28,3 и 29 гривен.
      • Евро можно приобрести по цене от 28,5 до 30,85 гривны, а продать – по 30,7 и 31,7 гривны.

      Днепр

      • Купить доллар можно по цене от 27,5 до 28,2 гривны, а продать – по 28 и 30 гривен.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,2 до 31,15 гривны, а продать – по 30,2 и 32 гривны.

      середньорічний курс гривні щодо долараСреднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Доллар Гривна Доллар-Гривна Валюта Новости Украины Новости Днепра Новости Харькова Новости Одессы Новости Львова Новости Киева Евро Деньги Наличные Курсы валют
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