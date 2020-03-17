Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 17 марта

В обменных пунктах Украины валюта несколько подорожала по сравнению с предыдущими днями. Курс доллара 17 марта в среднем достигает уже 28 гривен за единицу, а евро – более 30 гривен.

Какой курс заложил Нацбанк К теме Украина уже потратила миллиард долларов, чтобы удержать курс гривны Нацбанк на 17 марта установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,52 гривны, а евро – 29,52 гривны. Курс доллара и евро в обменниках Украины В украинских обменниках цена валюты 17 марта существенно выше той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин". Киев Купить доллар можно по цене от 27,7 до 28,14 гривны, а продать – по 28,2 и 29 гривен.

Евро можно приобрести по цене от 30 до 30,35 гривны, а продать – по 30,45 и 31,3 гривны. Львов Купить доллар можно по цене от 27,48 до 28,75 гривны, а продать – по 28,15 и 29,2 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29,5 до 30 гривен, а продать – по 30,29 и 31,3 гривны. Одесса Купить доллар можно по цене от 27,5 до 28,1 гривны, а продать – по 28,1 и 28,5 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29,7 до 30,1 гривны, а продать – по 30,8 и 31,3 гривны. Харьков Купить доллар можно по цене от 27,5 до 28,02 гривны, а продать – по 28,3 и 29 гривен.

Евро можно приобрести по цене от 28,5 до 30,85 гривны, а продать – по 30,7 и 31,7 гривны. Днепр Купить доллар можно по цене от 27,5 до 28,2 гривны, а продать – по 28 и 30 гривен.

Евро можно приобрести по цене от 29,2 до 31,15 гривны, а продать – по 30,2 и 32 гривны. Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала