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      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 19 марта

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      В обменных пунктах Украины валюта почти не сменила своих позиций по сравнению с предыдущими днями. Курс доллара в обменниках 19 марта на покупку в среднем достигает 27,95 гривны, а на продажу – 28,1. Евро – 29,6 и 30,15 гривны.

      Какой курс заложил Нацбанк

      К теме Какова ситуация с наличной валютой в Украине

      Нацбанк на 19 марта установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,27 гривны, а евро – 29,79 гривны.

      Курс доллара и евро в обменниках Украины

      В украинских обменниках цена валюты 19 марта традиционно выше той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

      Киев

      • Купить доллар можно по цене от 27,3 до 29 гривен, а продать – за 28 и 29 гривен.
      • Евро можно приобрести по цене от 29 до 30,35 гривны, а продать – по 29,95 и 30,7 гривны.

      Львов

      • Купить доллар можно по цене от 27,7 до 28,05 гривны, а продать – по 28,05 и 29 гривен.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,6 до 30 гривен, а продать – за 29,5 и 32 грн.

      Одесса

      • Купить доллар можно по цене от 27,7 до 27,8 гривны, а продать – по 27,9 и 28,1 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене 29,6 гривны, а продать – за 30 и 30,3 гривны.

      Харьков

      • Купить доллар можно по цене от 27,5 до 28,1 гривны, а продать – за 28,1 и 28,5 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,2 до 30 гривен, а продать – за 30 и 31 гривну.

      Днепр

      • Купить доллар можно по цене от 27,7 до 28 гривен, а продать – за 28 и 28,8 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,2 до 30 гривен, а продать – по 30,15 и 31,5 гривны.

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      Статистика рост курса доллара в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Днепра Новости Украины Новости Одессы Новости Львова Новости Харькова Новости Киева Евро Гривна Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
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