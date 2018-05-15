Какой логотип комиксов DC и Marvel лучше помнят киноманы: интересное исследование

В новом эксперименте интернет-магазина Geek Wrapped 150 американцев попросили по памяти нарисовать логотипы комиксов о супергероях компаний DC и Marvel.

Об этом сообщается на сайте интернет-ресурса.



Как оказалось, лучше поклонники комиксов справились с эмблемой Дэдпула, а хуже всего – с логотипом Черной Пантеры. Некоторые участники исследования ошиблись в выборе цветов и формы эмблемы, другие же не смогли воспроизвести логотип того или иного персонажа даже в общих чертах.

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Логотопиты супергероя Marvel Дэдпула, которые нарисовали 150 участников

Эмблема супегероя комиксов Marvel – Дэдпула, была более или менее точно воссоздана 38,5% участниками эксперимента. На втором и третьем месте разместились персонажи Бэтмен и Супермен с показателями точности 36,5% и 34,6% соответственно. Хуже опрошенные справились с логотипами Черной Пантеры (24,4%), Аквамена (28,2%) и Флэша (28,2%).



Рейтинг лучше воспроизведенных эмблем супергероев комиксов DC и Marvel