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      Какой набор веса во время беременности – норма

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      Как не набрать лишний вес во время беременности
      Как не набрать лишний вес во время беременности / Фото из открытых источников

      Во время беременности все женщины набирают вес. Со слов медиков, набор веса от 6 до 15 кг считается нормой и не требует лишнего внимания. Но что делать, если показатели другие?

      Чтобы избежать накопления лишнего веса во время беременности – нужно организовать правильное питание, передает "Наша мама".

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      1. Женщине в обычном состоянии нужно около 2000 ккал, беременной – 3000 ккал. Если женщина отличается инертностью и ведет малоподвижный образ жизни, то потребность в объеме энергии уменьшается.

      2. Больше энергии беременной нужно во втором триместре, а не в первом.

      3. Во время беременности женщина должна следить за своим рационом, который отличается от правил питания для всех. Ведь рацион должен быть правильным и сбалансированным, а продукты, из которых готовится еда, должны быть богатыми витаминами, питательными микроэлементами и прочее.

      4. Что нельзя употреблять во время беременности:
      - газированные напитки;
      - фаст-фуды, чипсы и сухарики;
      - копченые, острые, соленые, маринованные, консервированные продукты;
      - консервы промышленного производства.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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