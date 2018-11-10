Какой набор веса во время беременности – норма
Во время беременности все женщины набирают вес. Со слов медиков, набор веса от 6 до 15 кг считается нормой и не требует лишнего внимания. Но что делать, если показатели другие?
Чтобы избежать накопления лишнего веса во время беременности – нужно организовать правильное питание, передает "Наша мама".
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1. Женщине в обычном состоянии нужно около 2000 ккал, беременной – 3000 ккал. Если женщина отличается инертностью и ведет малоподвижный образ жизни, то потребность в объеме энергии уменьшается.
2. Больше энергии беременной нужно во втором триместре, а не в первом.
3. Во время беременности женщина должна следить за своим рационом, который отличается от правил питания для всех. Ведь рацион должен быть правильным и сбалансированным, а продукты, из которых готовится еда, должны быть богатыми витаминами, питательными микроэлементами и прочее.
4. Что нельзя употреблять во время беременности:
- газированные напитки;
- фаст-фуды, чипсы и сухарики;
- копченые, острые, соленые, маринованные, консервированные продукты;
- консервы промышленного производства.
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