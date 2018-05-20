Какой напиток является самым вредным для здоровья: ответ врача

Кандидат медицинских наук Анатолий Печинка указал, что больше вреда организму человека наносят энергетические напитки, содержащие большое количество кофеина.

Такие напитки способны повышать работоспособность человека, но на короткое время, пишет "Сегодня".

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Энергетики вызывают истощение энергетических запасов в клетках органов и тканей. Они также могут стимулировать активность нервной системы. По словам медика, энергетики раздражают органы пищеварения, выжимают из организма всю возможную энергию.

Анатолий Печинка отметил, что такие напитки вызывают серьезные заболевания не только печени, но и пищеварительной системы, сердца. Это также негативно влияет на психическое здоровье.

Энергетические напитки наносят более агрессивное влияние, чем крепкая водка.

"В слабоалкогольных напитках содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые синтетические красители, стабилизаторы вкуса, нередко там можно обнаружить еще и суррогаты алкоголя. Подобная гремучая смесь медленно, но уверенно отравляет печень, которая вынуждена расщеплять алкоголь и выводить его из организма", – утверждает Анатолий Печинка.

К слову, ученые провели исследование, как алкоголь влияет на основную функцию сна – восстановление физических и психических сил. Их выводы могут заставить пересмотреть употребление алкоголя.