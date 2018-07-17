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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Какой напиток лучше всего восстанавливает после тренировки: ответ ученых

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Шоколадное молоко лучше всего восстанавливает после тренировки
Шоколадное молоко лучше всего восстанавливает после тренировки / g66.com.vn

Иранские ученые провели исследование с целью определения оптимальной альтернативы спортивным напиткам.

Они установили, что стоит заменить энергетики, протеиновые коктейли и другие специальные sport-напитки на более здоровую и простую альтернативу, пишет Independent.

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Ученые убеждены, что лучше всего восстанавливает организм после тренировки шоколадное молоко.

Шоколадне молоко найкраще відновлює після тренування
Шоколадное молоко лучше всего восстанавливает после тренировки

Эксперимент показал, что те, кто употреблял шоколадное молоко после тренировок могли тренироваться на шесть минут дольше, чем те, кто употреблял спортивные напитки.

Также этот напиток способствовал более эффективному восстановлению организма после физических нагрузок, улучшил частоту сердечных сокращений и снизил риск возникновения судорог.

В шоколадном молоке содержатся углеводы, белки, жиры, флавоноиды, электролиты и некоторые витамины. Именно  эти элементы делают напиток самым полезным и лучшим вариантом для восстановления организма.

Молоко з шоколадом найкраще відновлює після тренування
Молоко с шоколадом лучше всего восстанавливает после тренировки

К слову, ученые в ходе исследования установили, что на когнитивные функции организма и эмоциональное состояние хорошо влияет цинк и железо.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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