Какой напиток может остановить рак и продлить жизнь

Американские ученые из Университета Сент-Луиса провели ряд лабораторных исследований и обнаружили, что определенный вид чая может замедлять рост раковых клеток и убивать их.

В рамках доклинических исследований эксперты протестировали экстракт чая улун на образцах опухолей молочной железы.

Читайте также: Ученые остановили распространение рака, превратив онкоклетки в жир

Они обнаружили, что этот вид чая помогает снизить общий уровень воспаления, что способствует долголетию, и быстрее и эффективнее останавливать рост раковых клеток в лабораторных условиях, пишет журнал Anticancer Research.

Чай улун – что это? Это группа китайских чаев, десятки сортов ароматов и вкусов. Сорта чая названы из-за способа разделки – улун – при котором структура листьев разрушается лишь по краям. Улуны могут быть как светлыми, так и темными, однако его нельзя отнести ни к зеленым, ни к красным сортам.



Считается, что у этого чай более 400 полезных для организма человека химических соединений. Он помогает организму противостоять болезням и укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Американские онкологи отмечают, что постоянное употребление чая улун позволяет значительно снизить интоксикацию организма и улучшить состояние внутренних органов при агрессивных видах опухолей.

К тому же, анализ заболеваемости на примере Китая показал, что в регионах, где улун является неотъемлемой частью обеденного стола, заболеваемость на все виды рака на 35-40% меньше, чем в других регионах.

Ученые планируют провести дополнительные эксперименты, во время которых планируют исследовать общеукрепляющие и иммуномодулирующие свойства чая улун.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.