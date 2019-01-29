Какой напиток может остановить рак и продлить жизнь
Американские ученые из Университета Сент-Луиса провели ряд лабораторных исследований и обнаружили, что определенный вид чая может замедлять рост раковых клеток и убивать их.
В рамках доклинических исследований эксперты протестировали экстракт чая улун на образцах опухолей молочной железы.
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Они обнаружили, что этот вид чая помогает снизить общий уровень воспаления, что способствует долголетию, и быстрее и эффективнее останавливать рост раковых клеток в лабораторных условиях, пишет журнал Anticancer Research.
Считается, что у этого чай более 400 полезных для организма человека химических соединений. Он помогает организму противостоять болезням и укрепляет стенки кровеносных сосудов.
Американские онкологи отмечают, что постоянное употребление чая улун позволяет значительно снизить интоксикацию организма и улучшить состояние внутренних органов при агрессивных видах опухолей.
К тому же, анализ заболеваемости на примере Китая показал, что в регионах, где улун является неотъемлемой частью обеденного стола, заболеваемость на все виды рака на 35-40% меньше, чем в других регионах.
Ученые планируют провести дополнительные эксперименты, во время которых планируют исследовать общеукрепляющие и иммуномодулирующие свойства чая улун.
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