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Какой напиток никогда не пьют звезды на завтрак

90 Читати новину українською
Какой напиток никогда не пьют звезды
Какой напиток никогда не пьют звезды / www.pexels.com

Как оказалось, некоторые знаменитости имеют определенное табу относительно утренних завтраков и напитков, которые они употребляют. Сестры Кардашян, Дженнифер Энистон и Гвинет Пэлтроу стараются не добавлять в свой утренний рацион молоко.

Причиной игнорирования такого продукта является уход за кожей, ведь дерматологи утверждают, что молоко обладает способностью забивать поры и провоцировать появление угрей.

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Существует несколько научных исследований, доказывающих, что к возникновению угрей приводит употребление молока и продуктов с высоким гликемическим индексом,– отметила дерматолог Алан Даттнер.

Также в издании добавляют, что молоко позволяет существенно похудеть, поэтому звезды часто прибегают к бесмолочной диете. К примеру, Хлои Кардашян старается заменять обычное молоко миндальным и изредка есть сыр, из-за чего ей удается похудеть до 5 килограмм.

Теги: LifeStyle Красота Здоровое питание
Источник: SheFinds
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