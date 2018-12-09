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      Какой незначительный фактор уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

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      Центральный парк у Нью-Йорке
      Центральный парк у Нью-Йорке

      Исследователи из Университета Луисвилля изучили влияние районов с большим количеством парков на индивидуальные риски возникновения стресса и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

      Результаты эксперимента опубликовали в Journal of the American Heart Association.

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      В исследовании приняли участие 408 человек разного возраста, этнических групп и социально-экономического положения. За 5 лет у них регулярно брали образцы крови и мочи. Ученые оценивали биомаркеры повреждения кровеносных сосудов и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

      Як рівень озеленення зменшує ризик серцево-судинних захворювань
      Как уровень озеленения уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

      Количество зелени в местах проживания участников измеряли с использованием индекса Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) – инструмента, который показывает уровни плотности растительности. Эти изображения ученые получили от NASA и USGS. Уровни загрязнения воздуха также оценивались с учетом количества твердых частиц в воздухе из измерений Агентства по охране окружающей среды США (EPA).

      Эксперимент показал, что жизнь в зеленых районах влечет за собой несколько положительных факторов. Во-первых, у таких жителей ученые обнаружили низкий уровень адреналина в моче, что указывает на почти полное отсутствие стресса. Во-вторых, в анализах мочи также обнаружили низкий уровень F2-изопростана, что положительно влияет на здоровье. Кроме того, кровеносные сосуды имели лучшую способность к восстановлению.


      "Зеленые" районы снижают уровень стресса и уровень сердечно-сосудистых болезней

      Это ученые объясняют тем, что уровень озеленения района может положительно влиять на здоровье сердца и кровеносных сосудов

      Вывод ученых: "зеленые" районы снижают уровень стресса и уровень сердечно-сосудистых болезней.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования
      Источник: 24 Канал
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