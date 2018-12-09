Какой незначительный фактор уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследователи из Университета Луисвилля изучили влияние районов с большим количеством парков на индивидуальные риски возникновения стресса и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты эксперимента опубликовали в Journal of the American Heart Association.

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В исследовании приняли участие 408 человек разного возраста, этнических групп и социально-экономического положения. За 5 лет у них регулярно брали образцы крови и мочи. Ученые оценивали биомаркеры повреждения кровеносных сосудов и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.



Как уровень озеленения уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Количество зелени в местах проживания участников измеряли с использованием индекса Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) – инструмента, который показывает уровни плотности растительности. Эти изображения ученые получили от NASA и USGS. Уровни загрязнения воздуха также оценивались с учетом количества твердых частиц в воздухе из измерений Агентства по охране окружающей среды США (EPA).

Эксперимент показал, что жизнь в зеленых районах влечет за собой несколько положительных факторов. Во-первых, у таких жителей ученые обнаружили низкий уровень адреналина в моче, что указывает на почти полное отсутствие стресса. Во-вторых, в анализах мочи также обнаружили низкий уровень F2-изопростана, что положительно влияет на здоровье. Кроме того, кровеносные сосуды имели лучшую способность к восстановлению.



"Зеленые" районы снижают уровень стресса и уровень сердечно-сосудистых болезней

Это ученые объясняют тем, что уровень озеленения района может положительно влиять на здоровье сердца и кровеносных сосудов

Вывод ученых: "зеленые" районы снижают уровень стресса и уровень сердечно-сосудистых болезней.

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