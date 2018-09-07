Какой незначительный фактор влияет на память детей
Ученые из Великобритании провели исследование и установили, что способно влиять на пространственную рабочую память, которая отвечает за сохранение информации об окружающей среде и ориентацию в пространстве.
Такие выводы опубликовали в журнале British Journal of Educational Psychology.
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Исследователи выдвинули гипотезу, что рабочая память и внимание детей могут зависеть от окружающей обстановки возле дома и школы.
Чтобы проверить это, ученые изучили когнитивные характеристики почти 5 тысяч детей в возрасте 11 лет из Англии. Часть их проживает в более зеленых районах, остальные – там, где зелени практически нет. Рабочую память и внимание у испытуемых оценивали по тому, как они решали определенные задачи.
Ступень озелененмя влияет на память детей
Ученые подтвердили связь между успешным решением этих задач и степенью озеленения района, в котором расположены дома и школы детей.
Вывод ученых таков: дети, живущие в районах с хорошим озеленением, имеют более развитую пространственную рабочую память.
Одна из авторов исследования доктор Эйрина Флоур (Eirini Flouri) отметила, что пространственная рабочая память является важным фактором для достижения ребенком академических успехов, в частности, в математике.
У дктей, которые живут в озелененных районах, память лучше
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