Какой незначительный фактор влияет на память детей

Ученые из Великобритании провели исследование и установили, что способно влиять на пространственную рабочую память, которая отвечает за сохранение информации об окружающей среде и ориентацию в пространстве.

Такие выводы опубликовали в журнале British Journal of Educational Psychology.

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Исследователи выдвинули гипотезу, что рабочая память и внимание детей могут зависеть от окружающей обстановки возле дома и школы.

Чтобы проверить это, ученые изучили когнитивные характеристики почти 5 тысяч детей в возрасте 11 лет из Англии. Часть их проживает в более зеленых районах, остальные – там, где зелени практически нет. Рабочую память и внимание у испытуемых оценивали по тому, как они решали определенные задачи.



Ступень озелененмя влияет на память детей

Ученые подтвердили связь между успешным решением этих задач и степенью озеленения района, в котором расположены дома и школы детей.

Вывод ученых таков: дети, живущие в районах с хорошим озеленением, имеют более развитую пространственную рабочую память.

Одна из авторов исследования доктор Эйрина Флоур (Eirini Flouri) отметила, что пространственная рабочая память является важным фактором для достижения ребенком академических успехов, в частности, в математике.



У дктей, которые живут в озелененных районах, память лучше

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