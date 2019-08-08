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      Какой ответ уже готовят в ЕС на российские паспорта для жителей Донбасса

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      ЕС решает, что делать с паспортами России для жителей оккупированного Донбасса
      ЕС решает, что делать с паспортами России для жителей оккупированного Донбасса / UA.News

      В Евросоюзе сейчас разрабатывают единые рекомендации по идентификации и возможного непризнания" паспортов России на оккупированном Донбассе.

      Эти рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве, сообщает DW со ссылкой на заявление представителя ЕС.

      Обратите внимание: Россия изменила порядок получения вида на жительство: документ затрагивает украинцев

      Наставления касаются вопроса выдачи виз, просьбу о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с российскими паспортами. В заявлении напоминают, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.

      Уже более 13 тысяч жителей оккупированной части Донбасса получили российские паспорта. Украинские правоохранители смогли идентифицировать большинство из них.

      • Отметим, литовские дипломаты работают над тем, чтобы ЕС не признавал выданные жителям оккупированных территорий российские паспорта. Если не удастся, то страна все равно введет односторонние меры.
         
      • Кроме того, МИД Эстонии 5 августа приняло решение – выданные жителям оккупированного Донбасса российские паспорта не будут признавать. Там отметили, что паспортный указ Путина полностью противоречит принципам минских соглашений.

      Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?
      24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам. Однако, Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

      7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.

      Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести национальные санкции против России за такие действия.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Евросоюз Новости России Российские паспорта на Донбассе
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