Какой ответ уже готовят в ЕС на российские паспорта для жителей Донбасса

В Евросоюзе сейчас разрабатывают единые рекомендации по идентификации и возможного непризнания" паспортов России на оккупированном Донбассе.

Эти рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве, сообщает DW со ссылкой на заявление представителя ЕС.

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Наставления касаются вопроса выдачи виз, просьбу о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с российскими паспортами. В заявлении напоминают, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.

Уже более 13 тысяч жителей оккупированной части Донбасса получили российские паспорта. Украинские правоохранители смогли идентифицировать большинство из них.

Отметим, литовские дипломаты работают над тем, чтобы ЕС не признавал выданные жителям оккупированных территорий российские паспорта. Если не удастся, то страна все равно введет односторонние меры.



Кроме того, МИД Эстонии 5 августа приняло решение – выданные жителям оккупированного Донбасса российские паспорта не будут признавать. Там отметили, что паспортный указ Путина полностью противоречит принципам минских соглашений.

Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?

24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам. Однако, Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.



7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.



Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести национальные санкции против России за такие действия.