Какой ответ уже готовят в ЕС на российские паспорта для жителей Донбасса
В Евросоюзе сейчас разрабатывают единые рекомендации по идентификации и возможного непризнания" паспортов России на оккупированном Донбассе.
Эти рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве, сообщает DW со ссылкой на заявление представителя ЕС.
Обратите внимание: Россия изменила порядок получения вида на жительство: документ затрагивает украинцев
Наставления касаются вопроса выдачи виз, просьбу о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с российскими паспортами. В заявлении напоминают, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.
Уже более 13 тысяч жителей оккупированной части Донбасса получили российские паспорта. Украинские правоохранители смогли идентифицировать большинство из них.
- Отметим, литовские дипломаты работают над тем, чтобы ЕС не признавал выданные жителям оккупированных территорий российские паспорта. Если не удастся, то страна все равно введет односторонние меры.
- Кроме того, МИД Эстонии 5 августа приняло решение – выданные жителям оккупированного Донбасса российские паспорта не будут признавать. Там отметили, что паспортный указ Путина полностью противоречит принципам минских соглашений.
Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?
24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам. Однако, Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.
Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести национальные санкции против России за такие действия.