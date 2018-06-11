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Какой овощ снижает артериальное давление и защищает мозг

590 Читати новину українською
Свекла снижает артериальное давление
Свекла снижает артериальное давление / prevention.com

Свекла ценная для организма человека, она насыщена разными природными нитратами, которые расширяют кровеносные сосуды.

Употребление свеклы снижает артериальное давление и помогает переносить насыщенную кислородом кровь к мозгу и мышцам, пишет Ukrhealth.

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Свеклу полезно употреблять для тех людей, которые регулярно занимаются спортом. Ученые также выяснили, что сок овоща спасает от мышечной боли, связанной с усердными тренировками. Также сок из свеклы повышает сердечно-сосудистую эффективность – помогает сохранять стабильным сердцебиение.

В свекле содержится ценный для организма антиоксидант бетаин, который борется со свободными радикалами и уменьшает уровень воспаления. Воспалительные процессы связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, опухолями и хроническими недугами.

Калий, волокна, фолаты, которые содержатся в этом овоще, помогают защищать мозг.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания Здоровье
Источник: 24 Канал
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