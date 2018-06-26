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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Какой овощ защищает нервную систему, иммунитет и организм

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Помидоры защищают нервную систему, иммунитет и организм
Помидоры защищают нервную систему, иммунитет и организм / unsplash.com

Несмотря на вкусовые свойства, помидоры способны лечить многие болезни, этот продукт прекрасно защищает нервную систему, иммунитет и организм.

100 граммов помидоров содержит 17 килокалорий, пишет "Живи Активно".

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В томатах есть витамины В, В2, В6, В12, D, и С и микроэлементы – кальций, натрий, калий, фосфор, магний и железо.

Помидоры защищают от инфекций желудочно-кишечного тракта, предотвращают образование камней в желчном пузыре и почках. Этот овощ способен поддерживать оптимальную разреженность крови.

Употребление помидоров способно устранять болезни печени и рака простаты.

via GIPHY

Антиоксиданты, содержащиеся в томатах, способны защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

К слову, испанские ученые провели исследование и установили, что обычная дешевая томатная паста и томатный соус может улучшить работу кишечника.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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