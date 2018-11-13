Какой получилась встреча Порошенко с иерархами УПЦ МП и какие вопросы там обсуждали

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с минимум тремя иерархами Украинской Православной церкви Московского патриархата. Во время мероприятия украинский лидер рассказал о своих переговорах со Вселенским патриархом, а представители УПЦ МП выразили свою поддержку процесса получения автокефалии церкви в Украине.

13 ноября Президент Украины Петр Порошенко должен был встретиться с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата, однако в итоге мероприятие так и не состоялось.

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Правда, впоследствии появилась информация, что украинский гарант все же встретился с иерархами этой церкви, но лишь с теми, кто поддерживает предоставление Украине томоса и создание Единой поместной церкви.

Как после завершения переговоров рассказал Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, на встрече с президентом, которая состоялась в закрытом режиме в Украинском доме, присутствовали по меньшей мере три иерарха УПЦ МП, в частности, митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко), передает BBC.

По его словам, на встрече обсуждались различные вопросы.

В частности, президент рассказал о своих переговорах со Вселенским патриархом, а представители УПЦ МП выразили свою поддержку процесса получения автокефалии церкви в Украине,

– отметил специалист.

Одновременно он подчеркнул, что достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви, а число сторонников автокефалии православной церкви в Украине намного больше, чем количество присутствующих на встрече с президентом.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), со своей стороны, убеждает, что ничего не знает об этой встрече.

"С президентом может встречаться любой, у нас епископы – свободные люди, граждане Украины со всем спектром всех прав, и они могут встречаться с кем угодно. Если это какие-то светские мероприятия и общение на какие-то государственно-церковные вопросы, то нет никаких проблем. У нас много архиереев встречаются с президентом и вне Киева в различных форматах, в этом нет ничего особенного", – добавил священнослужитель.

Напомним, ранее в УПЦ МП заявили, что не исключают возможность провести полноценную встречу с Президентом Украины Петром Порошенко, но мероприятие должно проходить на церковной территории.

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