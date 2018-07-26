Какой популярный продукт может вызвать болезнь Альцгеймера: ответ ученых

Добавление двух с половиной ложек сахара в чай увеличивает у сладкоежек риск развития болезни Альцгеймера, или сенильной деменции - психического заболевания, которое больше известно под названием "старческое слабоумие" или "старческий маразм".

К таким выводам пришли ученые из Колумбийского университета, которые были представлены на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Чикаго, сообщает Daily Mail.

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В частности, в исследовании приняли участие 2 226 человек, которые не имели признаков деменции. Так, среди них был проведен опрос, во время которого они указывали, добавляли ли сахар в пищу и в напитки и в каком объеме. При этом у 429 человек в течение семи лет развилась болезнь Альцгеймера.

Как показало исследование, у людей, которые ежедневно добавляют 30,3 грамма сахара в пищу, риск сенильной деменции увеличивается на 33 процента в сравнении с теми, кто употребляет 5,8 граммов сахара в день.

Кроме того, ученые определили, что любители сладких напитков, в том числе пуншей и фруктовых соков, на 27% чаще страдают болезнью Альцгеймера, а те, кто постоянно пьет подслащенные газированные напитки – на 54%.

Что такое болезнь Альцгеймера?

Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи.

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