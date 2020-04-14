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      Какой радиационный фон в Киеве и области: данные от Кличко и Центра общественного здоровья

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      Радиационный фон в Киеве в пределах нормы / ЦГО

      По состоянию на утро 14 апреля радиационный фон на территории Киевщины, Житомирщины и Киева не превышает нормы. Власти уверяют, что постоянно контролируют показатели.

      Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга. Информацию о стабильном радиационном фоне в Киеве подтвердили также в Центре общественного здоровья Украины.

      Актуально Дым от пожара в Чернобыльской зоне понесет на Киев – прогноз

      По данным Кличко, в Киеве показатели не превышают 0,013 микрорентгена в час. При норме 0,03 микрорентгена в час.

      В то же время в Центре общественного здоровья отметили, что в результате пожара происходит постоянное загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения: твердыми частицами, соединениями углерода, азота, серы и прочее.

      Это может привести к ухудшению состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и осложнению течения инфекционных заболеваний, сопровождающихся поражением дыхательной системы.


      Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье / Инфографика Центра общественного здоровья

      Руководитель штаба координационного центра Александр Корчак отметил, что радиационный фон в зоне отчуждения мониторится почти каждые полчаса. Сейчас все показатели находятся в пределах допустимых норм.

      Впрочем, он добавил, что сейчас в Чернобыльской зоне не исключают возможности повторного возгорания, если снова будет сухая погода.

      Смотрите видео: Екатерина Павлова и Александр Корчак прокомментировали ситуацию в Чернобыльской зоне

      Пожар в Чернобыльской зоне: последние новости

      • По состоянию на 14 апреля на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств продолжается тушение пожаров.
      • Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.
      • Всего на территории зоны отчуждения привлечено 415 человек и 98 единиц техники.
      • Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
      • Вечером 13 апреля над территорией, что вспыхнула, пошел дождь: это значительно упростило задачу спасателям.

      Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне: смотрите видео 

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыль Новости Украины Новости Киева Экология Виталий Кличко
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