Какой радиационный фон в Киеве и области: данные от Кличко и Центра общественного здоровья

По состоянию на утро 14 апреля радиационный фон на территории Киевщины, Житомирщины и Киева не превышает нормы. Власти уверяют, что постоянно контролируют показатели.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга. Информацию о стабильном радиационном фоне в Киеве подтвердили также в Центре общественного здоровья Украины.

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По данным Кличко, в Киеве показатели не превышают 0,013 микрорентгена в час. При норме 0,03 микрорентгена в час.

В то же время в Центре общественного здоровья отметили, что в результате пожара происходит постоянное загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения: твердыми частицами, соединениями углерода, азота, серы и прочее.

Это может привести к ухудшению состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и осложнению течения инфекционных заболеваний, сопровождающихся поражением дыхательной системы.



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Руководитель штаба координационного центра Александр Корчак отметил, что радиационный фон в зоне отчуждения мониторится почти каждые полчаса. Сейчас все показатели находятся в пределах допустимых норм.

Впрочем, он добавил, что сейчас в Чернобыльской зоне не исключают возможности повторного возгорания, если снова будет сухая погода.

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По состоянию на 14 апреля на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств продолжается тушение пожаров.

Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.

Всего на территории зоны отчуждения привлечено 415 человек и 98 единиц техники.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Вечером 13 апреля над территорией, что вспыхнула, пошел дождь: это значительно упростило задачу спасателям.

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