Какой район самый комфортный для жизни в Днепре
Жители Днепра определились, какой район города они считают наиболее комфортным для проживания.
Рейтинг комфортности районов Днепра на основе ответов днепрян обнародовал сервис OLX.
Читайте также: Аренда жилья в Украине: где самое дешевое и дорогое – инфографика
Как определяли самый комфортный район Днепра? Жителей просили оценить место своего проживания по критериям безопасности, чистоты, инфраструктуры, транспортной развязки и качества жизни.
Статус самого комфортного получил Соборный район города, наименее удобным оказался Самарский район.
Безопаснее всего жители и гости города чувствуют себя в Центральном.
Соборный хоть и признали самым чистым районом Днепра, но местные хотят, чтобы здесь чаще устраивали толоки.
Новокодацкий район Днепра оказался лидером по отсутствию пробок, а вот самой комфортной инфраструктуру для велосипедистов нашли в Самарском районе города.
Коммунальщики, по словам респондентов, лучше всего работают в Индустриальном районе города.
Читайте также: Метро в Днепре будут проектировать архитекторы из бюро Захи Хадид
В опросе приняли участие более 5 тысяч жителей Днепра, и большинство из них ответили, что не меняли бы район, в котором они живут сейчас, даже если бы была возможность поселиться в любом другом.
Рейтинг самый комфортный районов Днепра (по 5-балльной шкале):
- Соборный – 3,24
- Центральный – 3,20
- Индустриальный – 3,11
- Новокодацкий-2,95
- Шевченковский – 2,94
- Амур-Нижнеднепровский – 2,91
- Чечеловский-2,88
- Самарский – 2,85
Узнайте, какой район Киева считают самым комфортным для жизни жители столицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: