Какой район самый комфортный для жизни в Днепре

Жители Днепра определились, какой район города они считают наиболее комфортным для проживания.

Рейтинг комфортности районов Днепра на основе ответов днепрян обнародовал сервис OLX.

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Как определяли самый комфортный район Днепра? Жителей просили оценить место своего проживания по критериям безопасности, чистоты, инфраструктуры, транспортной развязки и качества жизни.

Статус самого комфортного получил Соборный район города, наименее удобным оказался Самарский район.

Безопаснее всего жители и гости города чувствуют себя в Центральном.

Соборный хоть и признали самым чистым районом Днепра, но местные хотят, чтобы здесь чаще устраивали толоки.

Новокодацкий район Днепра оказался лидером по отсутствию пробок, а вот самой комфортной инфраструктуру для велосипедистов нашли в Самарском районе города.

Коммунальщики, по словам респондентов, лучше всего работают в Индустриальном районе города.

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В опросе приняли участие более 5 тысяч жителей Днепра, и большинство из них ответили, что не меняли бы район, в котором они живут сейчас, даже если бы была возможность поселиться в любом другом.

Рейтинг самый комфортный районов Днепра (по 5-балльной шкале):

Соборный – 3,24 Центральный – 3,20 Индустриальный – 3,11 Новокодацкий-2,95 Шевченковский – 2,94 Амур-Нижнеднепровский – 2,91 Чечеловский-2,88 Самарский – 2,85

Узнайте, какой район Киева считают самым комфортным для жизни жители столицы.

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