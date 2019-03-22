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      Какой район самый комфортный для жизни в Днепре

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      Какой район Днепра самый комфортный для жизни
      Какой район Днепра самый комфортный для жизни / 1news.zp.ua

      Жители Днепра определились, какой район города они считают наиболее комфортным для проживания.

      Рейтинг комфортности районов Днепра на основе ответов днепрян обнародовал сервис OLX.

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      Как определяли самый комфортный район Днепра? Жителей просили оценить место своего проживания по критериям безопасности, чистоты, инфраструктуры, транспортной развязки и качества жизни.

      Статус самого комфортного получил Соборный район города, наименее удобным оказался Самарский район.

      Безопаснее всего жители и гости города чувствуют себя в Центральном.

      Соборный хоть и признали самым чистым районом Днепра, но местные хотят, чтобы здесь чаще устраивали толоки.

      Новокодацкий район Днепра оказался лидером по отсутствию пробок, а вот самой комфортной инфраструктуру для велосипедистов нашли в Самарском районе города.

      Коммунальщики, по словам респондентов, лучше всего работают в Индустриальном районе города.

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      В опросе приняли участие более 5 тысяч жителей Днепра, и большинство из них ответили, что не меняли бы район, в котором они живут сейчас, даже если бы была возможность поселиться в любом другом.

      Рейтинг самый комфортный районов Днепра (по 5-балльной шкале):

      1. Соборный – 3,24
      2. Центральный – 3,20
      3. Индустриальный – 3,11
      4. Новокодацкий-2,95
      5. Шевченковский – 2,94
      6. Амур-Нижнеднепровский – 2,91
      7. Чечеловский-2,88
      8. Самарский – 2,85

      дніпро нерухомість район комфорт житла

      Узнайте, какой район Киева считают самым комфортным для жизни жители столицы.

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      Теги: Новости недвижимости Рынок недвижимости Новости Днепра Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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