Какой размер налога заставит выезжать из Украины IT-работников

Сегодняшняя налоговая политика в Украине в какой-то мере сдерживает работников сферы IT от эмиграции в другие страны. Небольшое увеличение налогов для IT-отрасли возможно, но должно быть постепенным и не должно привести к утечке кадров в другие страны.

Такое мнение в интервью агентству Интерфакс-Украина высказал вице-президент по стратегии и технологий IT-компании GlobalLogic Андрей Яворский.

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Говоря о налогах, следует понимать глобальную конъюнктуру. Украинские налоги на IT-отрасль не конкурируют с налогами из других отраслей в стране – они конкурируют с другими регионами и другими странами, отметил представитель GlobalLogic.

Существующая сегодня в Украине налоговая политика в какой-то мере сдерживает граждан от эмиграции в другие страны. Все потому, что разница в налогах компенсирует тот факт, что инфраструктура для жизни в Украине достаточно устаревшая. Поэтому, по мнению, Яворского, небольшое увеличение налогов для IT-отрасли в Украине возможно, но должно быть постепенным и не должно привести к утечке кадров в другие страны.

По данным Ассоциации IT Украины, за первое полугодие 2019 года налоговые поступления в бюджет страны от IT-отрасли составили примерно 8 миллиардов гривен. Это почти на 30% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

И если налог в Украине вырастет более чем на 10% – он практически размоет барьер между "оставаться или переезжать". И чем меньшей будет становиться разница в налоговой политике, тем легче люди будут менять страну проживания, чтобы в результате получить более высокий уровень медицины, лучшие дороги, качественное жилье, личную безопасность...,

– предостерег Яворский.

"Государству также следует помнить о том, что кроме прямой уплаты налогов в бюджет айтишники создают от 3 до 5 рабочих мест в смежных сферах. И эти деньги целиком и полностью расходуются в Украине – на еду, детей, покупку жилья", – отметил представитель IT-компании.

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Он также отметил, что налоговые поступления в бюджет Украины от IT-отрасли – это не только 5% единого налога и единого социального взноса, которые платят независимые IT-специалисты. Есть еще платежи в бюджет от IT-компаний по налогу на прибыль (по ставке 18%) и НДС (по ставке 20%).