Какой сценарий готовит Россия в Украине в 2019 году: громкое заявление Порошенко

Кремль хочет подорвать Украину изнутри, поэтому 2019 для Киева станет определяющим. В частности, на президентских и парламентских выборах Москва намерена провести подконтрольную себе власть. А цель таких шагов вполне понятна – остановить демократическое развитие Украины и вернуть ее в так называемую "русскую сферу влияния".

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на ежегодной встрече с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщает пресс-служба президента.

Читайте также: Останавливаться только на Украине Кремль не планирует: какую угрозу для мира представляет Москва

"Понимая, что украинская армия в последние годы качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится для оккупантов плачевно, в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри ", – отметил он.

По его словам, 2019 с этой точки зрения будет определяющим , поскольку в Кремле к этому готовились тщательно и долго.

Не секрет, что планируют в Москве. Руководство России этого особо и не скрывает – провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть в этом году. Цель этого вполне понятна – остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вернуть ее в так называемую "русскую сферу влияния". И это не просто наши прогнозы. Операция по влиянию на украинские выборы Россией уже ведется полным ходом,

– подчеркнул Порошенко.

Также украинский президент заверил, что приложит все усилия, чтобы минимизировать российское влияние на выборы и создать все условия для проведения в Украине свободных и честных выборов, в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука подчеркивал, что Россия может использовать шанс нестабильной ситуации в Украине во время выборов, чтобы восстановить обострения конфликта на Донбассе.