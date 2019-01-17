Какой сценарий готовит Россия в Украине в 2019 году: громкое заявление Порошенко
Кремль хочет подорвать Украину изнутри, поэтому 2019 для Киева станет определяющим. В частности, на президентских и парламентских выборах Москва намерена провести подконтрольную себе власть. А цель таких шагов вполне понятна – остановить демократическое развитие Украины и вернуть ее в так называемую "русскую сферу влияния".
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на ежегодной встрече с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщает пресс-служба президента.
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"Понимая, что украинская армия в последние годы качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится для оккупантов плачевно, в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри", – отметил он.
По его словам, 2019 с этой точки зрения будет определяющим, поскольку в Кремле к этому готовились тщательно и долго.
Не секрет, что планируют в Москве. Руководство России этого особо и не скрывает – провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть в этом году. Цель этого вполне понятна – остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вернуть ее в так называемую "русскую сферу влияния". И это не просто наши прогнозы. Операция по влиянию на украинские выборы Россией уже ведется полным ходом,
–подчеркнул Порошенко.
Также украинский президент заверил, что приложит все усилия, чтобы минимизировать российское влияние на выборы и создать все условия для проведения в Украине свободных и честных выборов, в соответствии с самыми высокими международными стандартами.
Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука подчеркивал, что Россия может использовать шанс нестабильной ситуации в Украине во время выборов, чтобы восстановить обострения конфликта на Донбассе.