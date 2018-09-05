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Какой скрытый симптом указывает на депрессию

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Какой скрытый симптом указывает на депрессию
Какой скрытый симптом указывает на депрессию / unsplash.com

Обычно, признаками депрессии являются подавленность, апатия, враждебность, потеря аппетита и др. Но есть еще один важный симптом, который часто игнорируют.

Психологи отмечают, что речь идет о ситуации, когда человек не может делать вещи, которые делал много раз, они становятся "невыполнимыми", передает 24apteka.

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Например, может внезапно стать сложно застелить утром кровать, проверить электронную почту, сходить за продуктами, постирать белье. Если не обращать на это внимания, через некоторое время человек вообще совсем окажется неспособным даже приготовить себе еду.

Как оказалось, от симптома "невыполнимой задачи" страдает множество людей по всему миру, но они редко кому об этом рассказывают. Поскольку посторонние люди с удивлением относятся к такого рода проблемам, предлагая "просто пойти и сделать то, что нужно".

via GIPHY

Что такое депрессия?
Это психологическое состояние, которым описывают подавленное настроение, симптомы и синдромы аффективных расстройств. Течение депрессии связано с низким уровнем серотонина в мозге человека. Депрессию лечат медикаментозными и психологическими методами.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Депрессия Психология
Источник: 24 Канал
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