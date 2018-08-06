Какой смартфон Xiaomi первым обновится до Android P

До конца августа компания Google выпустит финальную версию операционной системы Android 9.0, поэтому сторонние производители уже готовятся к обновлению своих устройств. Разработчики из компании Xiaomi также активно работают над адаптацией новой ОС своих смартфонов. В частности, уже известно, какое из устройств компании получит Android P вскоре после релиза системы.

Об этом сообщает Gizchina.

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Можно было предположить, что первым обновиться до Android 9.0 должен актуальный флагман компании – Xiaomi Mi8. В реальности же первым в очереди на получение нового "зеленого робота" находится выпущенный в начале года Mi Mix 2S, который является усовершенствованной версией прошлогоднего Mi Mix 2.

Отметим, для Mi Mix 2S с мая этого года доступна официальная бета-версия Android P от Google, поэтому нет ничего удивительного в том, что именно этот смартфон первым получит обновление.

Однако, какие еще устройства Xiaomi обновятся до Android P, пока неизвестно.



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