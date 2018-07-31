Какой сок продлевает молодость и предотвращает болезни сердца

Исследователи определили сок, который может замедлить старение организма и существенно снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом заявили американские ученые из университета Wake Forest, которые в результате исследований выяснили, что такое чудодейственное влияние на организм имеет сок из свеклы, передает Аctualnews.

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Свекольный сок способен продлить молодость из-за содержания азотной кислоты, которая помогает очищать кровеносную систему.

Сок из свеклы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний



Благодаря этой кислоте в теле человека улучшается циркуляция крови, а соответственно – все органы получают достаточное количество кислорода для нормального функционирования.



Ежедневное употребление сока из свеклы способно уменьшить вероятность развития инсульта, инфаркта и деменции. Ученые добавляют, что подобными свойствами также обладают шпинат, кабачки и сельдерей.

Что такое деменция?Это синдром стойкого нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга.

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