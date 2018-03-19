Какой спорт повышает сексуальное желание у женщин

Исследователи определили, что женщины, которые выбирают велоспорт, испытывают повышенное сексуальное влечение.

К такому выводу пришли эксперты из Калифорнийского университета в Беркли, пишет MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 3118 женщин, половина из которых регулярно катается на велосипеде. Врачи проанализировали состояние их здоровья, в частности, мочеполовую систему. Врачи также учли такие факторы как возраст, общее состояние сердечно-сосудистой системы и индекс массы тела.

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Как установили специалисты, велосипедистки чаще страдают от инфекции мочевых путей. Авторы исследования считают, что это связано с давлением, которое оказывает сиденья, таким образом "проталкивая" болезнетворные бактерии вглубь организма. Кроме того, этот вид спорта приводит к пережиму сосудов в паховой области и, как следствие, к онемению половых органов.

Однако велоспорт положительно влияет на сексуальную жизнь — велосипедистки, по данным исследования, реже страдают от половых расстройств и отмечают, что чаще занимаются сексом, по сравнению с женщинами, которые избегают этого вида спорта.