Какой средний размер пенсии в Украине : данные Пенсионного фонда

В Пенсионном фонде обнародовали данные, сколько в среднем пенсионных выплат получают украинские пенсионеры.

Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 11,3 миллиона пенсионеров. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.

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В фонде добавили, что средний размер пенсии составляет 3 тысячи 170 гривен и 14 копеек.

К слову, недавно государство уже начало выплачивать единоразовое пособие в размере 1 тысяча гривен.

Получить эти деньги должны:

пенсионеры, которые получают выплату меньше 5 тысяч гривен;

те, кто получает социальную помощь по инвалидности или по возрасту вместо пенсии..

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Какую пенсию получают в Украине / Инфографика 24 канала