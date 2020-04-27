Какой средний размер пенсии в Украине : данные Пенсионного фонда
В Пенсионном фонде обнародовали данные, сколько в среднем пенсионных выплат получают украинские пенсионеры.
Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 11,3 миллиона пенсионеров. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.
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В фонде добавили, что средний размер пенсии составляет 3 тысячи 170 гривен и 14 копеек.
К слову, недавно государство уже начало выплачивать единоразовое пособие в размере 1 тысяча гривен.
Получить эти деньги должны:
- пенсионеры, которые получают выплату меньше 5 тысяч гривен;
- те, кто получает социальную помощь по инвалидности или по возрасту вместо пенсии..
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