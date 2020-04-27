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      Какой средний размер пенсии в Украине : данные Пенсионного фонда

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      Средний размер пенсии в Украине составляет 3 тысячи 170 гривен – Пенсионный фонд
      Средний размер пенсии в Украине составляет 3 тысячи 170 гривен – Пенсионный фонд / Стоковое фото

      В Пенсионном фонде обнародовали данные, сколько в среднем пенсионных выплат получают украинские пенсионеры.

      Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 11,3 миллиона пенсионеров. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.

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      В фонде добавили, что средний размер пенсии составляет 3 тысячи 170 гривен и 14 копеек.

      К слову, недавно государство уже начало выплачивать единоразовое пособие в размере 1 тысяча гривен.

      Получить эти деньги должны:

      • пенсионеры, которые получают выплату меньше 5 тысяч гривен;
      • те, кто получает социальную помощь по инвалидности или по возрасту вместо пенсии..

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      Какую пенсию получают в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Пенсионный фонд Пенсия Деньги
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