Какой статус имеет Онуфрий после Объединительного собора: глава УПЦ Епифаний дал объяснение

После Объединительного собора Онуфрий теряет сан митрополита Киевского и отныне является только митрополитом Русской православной церкви в Украине.

Об этом заявил новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью "ТСН".

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"Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, в котором было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С тех пор, соответственно не может существовать двух митрополитов Киевских. Соответственно митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине", – прокомментировал митрополит Епифаний.

Он отметил, что приходы Московского патриархата "находятся в лоне Русской Православной церкви, имея украинскую регистрацию".

Кроме того, Епифаний призвал представителей духовенства из Московского патриархата присоединиться к Единой православной украинской церкви.

Мы должны прежде всего показать наше единство, строить церковь на принципах любви, взаимопонимания, братского отношения. Потому что сейчас есть много тех, кто желает перейти в Единую православную церковь, но они испуганы. Они до конца не верили, и, наверное, сейчас еще не верят и сомневаются, что это дело будет до конца завершено. Но мы доказали, мы объединились,

– добавил предстоятель Украинской православной церкви.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

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