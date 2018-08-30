Какой сыр снижает риск болезней сердца
Твердый сыр содержит много полезных веществ, которые могут защитить сердце от болезней. Особенно стоит обратить внимание на "Чеддер".
Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в American Journal of Clinical Nutrition.
В эксперименте приняли участие взрослые мужчины с избыточным весом в Ирландии. Выяснилось, что употребление сыра "Чеддер" положительно влияет на уровень холестерина в крови.
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Именно этот сыр имеет защитное влияние на работу сердца и сосудов. Ранее считалось, что сыр является жирным продуктом, поэтому его следует ограничивать в рационе.
Но сейчас медики утверждают, что некоторые виды молочных продуктов, в частности, английский "Чеддер", способствуют снижению холестерина в организме значительно больше, чем растительные масла.
Что такое "Чеддер"?
Это популярный английский сыр, названный в честь места первого производства – села Чеддер в графстве Сомерсет в Англии. Он имеет ореховый и легкий острый и кисловатый привкус.
"Чеддер" заворачивают в ткань и кладут на созревание от 60 дней до полугода, а иногда и до пяти лет. Обычно его выпускают в форме цилиндра весом 27-35 килограммов.
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