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Какой сыр снижает риск болезней сердца

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Сыр "Чеддер" защитит от болезней сердца
Сыр "Чеддер" защитит от болезней сердца / doctorulzilei.ro

Твердый сыр содержит много полезных веществ, которые могут защитить сердце от болезней. Особенно стоит обратить внимание на "Чеддер".

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в American Journal of Clinical Nutrition.

В эксперименте приняли участие взрослые мужчины с избыточным весом в Ирландии. Выяснилось, что употребление сыра "Чеддер" положительно влияет на уровень холестерина в крови.

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Именно этот сыр имеет защитное влияние на работу сердца и сосудов. Ранее считалось, что сыр является жирным продуктом, поэтому его следует ограничивать в рационе.

Но сейчас медики утверждают, что некоторые виды молочных продуктов, в частности, английский "Чеддер", способствуют снижению холестерина в организме значительно больше, чем растительные масла.

Что такое "Чеддер"?
Это популярный английский сыр, названный в честь места первого производства – села Чеддер в графстве Сомерсет в Англии. Он имеет ореховый и легкий острый и кисловатый привкус.

"Чеддер" заворачивают в ткань и кладут на созревание от 60 дней до полугода, а иногда и до пяти лет. Обычно его выпускают в форме цилиндра весом 27-35 килограммов.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровое питание Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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