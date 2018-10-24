Какой талант маленький Джордж унаследовал от принцессы Дианы: неожиданные данные

Маленький потомок герцогов Кембриджский уже проявляет первые творческие задатки. Так, принц Уильям признался, что один из них Джордж унаследовал от своей легендарной бабушки – принцессы Дианы.

Как сообщает The Daily Mail, неожиданное признание принц Уильям сделал во время встречи с победителями премии Teen Hero Award. В разговоре с подростками внук королевы Елизаветы II признался, что у его 5-летнего сына Джорджа тоже проявляется творческий талант. По словам герцога Кембриджского, мальчик любит танцевать под любую музыку.

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Принц Уильям убежден, что любовь к танцам у маленького Джорджа передалась от его легендарной бабушки – принцессы Дианы.

Джордж прекрасно танцует. Это ему очень нравится. Моя мама всегда танцевала и получала большое удовольствие от этого,

– признался принц Уильям.

Поклонники королевской семьи с восторгом узнали новый факт о росте потомков принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Не менее комментировали и теплые воспоминания герцога о своей покойной маме.



Принцесса Диана з Джоном Траволтой / Vanity Fair

Стоит отметить, что принцесса Диана была прекрасной танцовщицей. Леди Ди увлекалась балетом и посещала уроки танцев. Вероятно, принц Джордж и действительно почерпнул много от своей легендарной бабушки, ведь мальчик тоже занимается танцами и обожает балетные спектакли