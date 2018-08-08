Какой тип людей самый лучший для секса: интересные данные

Пары, склонные к планированию, получают от сексуальных отношений максимум удовольствия.

Такие выводы подтвердили немецкие психологи, которые провели исследование с участием более 900 гетеросексуальных пар, пишет Independent.

Добровольцев спрашивали о качестве сексуальной жизни и характерных для них чертах характера. Во время опроса использовали модель "большой пятерки".

Читайте также: Чем арбуз полезен для мужчин

Она включает такие личности характера как экстраверсия, доброжелательность, способность прийти к согласию, добросовестность и открытость опыту (интеллект).

Пары, склонные к планированию, получают от секса максимум удовольствия

Выяснилось, что дисциплинированные люди, которые склонны к планированию и ориентированы на достижение успеха, имеют самые высокие показатели уровня удовлетворенности от секса. Именно такие пары имеют лучшие шансы построить крепкие и стабильные отношения.

А вот люди, которые находились в отношениях с партнерами, склонными к спонтанности, значительно меньше получали удовольствия от сексуальной жизни.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.