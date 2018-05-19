Какой титул получит Меган Маркл после свадьбы: официальные данные

Сегодня, 19 мая, в Виндзорском дворце состоится торжественная церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл. Весь мир ожидает не только самой церемонии, но и информации о королевском титуле американки.

На сайте Кенсингтонского дворца королевская семья развенчала все слухи и рассказала, какой титул будет у принца Гарри и Меган Маркл после свадьбы.

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После долгожданной церемонии венчания американская актриса официально присоединится к королевской семье. И хоть принц Гарри имеет мало шансов, чтобы стать монархом, по традиции, и он, и его жена, будут иметь титул. Королева Елизавета II решила, что знаменитая пара будет величаться герцогом и герцогиней Сассекскими.

Королеве сегодня было приятно присудить Генри Уэльскому титул. Его звание будет герцог Сассекский, граф Дамбартон и барон Килкейл. Таким образом, принц Гарри становится Его Королевским Высочеством Герцогом Сассекским, а госпожа Меган Маркл в браке станет Ее Королевским Высочеством Герцогиней Сассекской,

– отметили в официальном сообщении.

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл состоится в Виндзорском замке. Начнется церемония в 12 часов по местному времени (14 часов по киевскому времени).



Последнюю передшлюбну ночь молодожены провели отдельно. Невеста ночевала в гостинице с матерью, а принц Гарри провел вечер в компании брата принца Уильяма. Для 36-летней Меган Маркл это будет второй брак. Чтобы стать частью королевской семьи она сменила американское гражданство на британское и поменяла вероисповедание.



Интересно, что к алтарю Маркл поведет отец Гарри принц Чарльз. Родной отец невесты отказался приехать на свадьбу дочери из-за череды скандалов. Шафером же Гарри будет его брат Уильям.



В Лондоне еще за неделю до церемонии началась свадебная лихорадка. В британскую столицу прибыли тысячи туристов. Магазины запустили отдельную линейку сувениров по случаю монаршей свадьбы, а самые ярые поклонники королевской семьи еще за несколько дней занимали места возле Виндзорского замка, чтобы своими глазами увидеть церемонию. Действо также будут транслировать по телевидению и на YouTube.