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      Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос

      16 Читати новину українською
      Топ-трансферы украинских клубов
      Топ-трансферы украинских клубов / Коллаж 24 канала

      Первый месяц 2019 года для украинских клубов оказался довольно насыщенным. Одни клубы усиливали состав, другие устроили распродажу. А были и такие, которые никого так и не подписали за этот месяц.

      Наиболее активными в этом плане были львовские "Карпаты". Они как продавали игроков (Ткачук, Маркович, Эрбес, Сикан, Лебеденко, Швед), так и отдавали в аренду (Карраскаль). А также активно прощались с некоторыми исполнителями (Бородай, Голодюк, Подковка). В противовес им другой львовский клуб – "Львов" – вообще никого не подписал в январе 2019 года, отпустив двух игроков – Западню и Волошиновича.

      Читайте также: Трансферы украинских клубов в 2019 году

      "Динамо" усилил проблемную позицию форварда испанцем Франом Солем, и неожиданно отдало Николая Морозюка в аренду в Турцию.

      Остальные клубы не были такие активные – "Шахтер" купил Манора Соломона и Валерия Бондаренко, зато продал Ярослава Ракицкого и отдал в аренду Олега Данченко. Последние перешли в российский чемпионат. Зато из страны-агрессора в Украину вернулись Денис Дедечко и Игорь Чайковский. Первый стал игроком "Александрии", второй – "Зари".

      Читайте также: Ракицкий в России: станет ли потеря центрального защитника ключевой для сборной Украины

      Другие клубы на трансферном рынке вели себя спокойно – отпускали ненужных игроков и усиливали проблемные позиции.

      Предлагаем вам выбрать наиболее громкие трансферы украинских клубов зимы 2019 года.

       

       

      Теги: Спорт Футбол Трансферы
      Источник: 24 Канал
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