Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос

Первый месяц 2019 года для украинских клубов оказался довольно насыщенным. Одни клубы усиливали состав, другие устроили распродажу. А были и такие, которые никого так и не подписали за этот месяц.

Наиболее активными в этом плане были львовские "Карпаты". Они как продавали игроков (Ткачук, Маркович, Эрбес, Сикан, Лебеденко, Швед), так и отдавали в аренду (Карраскаль). А также активно прощались с некоторыми исполнителями (Бородай, Голодюк, Подковка). В противовес им другой львовский клуб – "Львов" – вообще никого не подписал в январе 2019 года, отпустив двух игроков – Западню и Волошиновича.

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"Динамо" усилил проблемную позицию форварда испанцем Франом Солем, и неожиданно отдало Николая Морозюка в аренду в Турцию.

Остальные клубы не были такие активные – "Шахтер" купил Манора Соломона и Валерия Бондаренко, зато продал Ярослава Ракицкого и отдал в аренду Олега Данченко. Последние перешли в российский чемпионат. Зато из страны-агрессора в Украину вернулись Денис Дедечко и Игорь Чайковский. Первый стал игроком "Александрии", второй – "Зари".

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Другие клубы на трансферном рынке вели себя спокойно – отпускали ненужных игроков и усиливали проблемные позиции.

Предлагаем вам выбрать наиболее громкие трансферы украинских клубов зимы 2019 года.