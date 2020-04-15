Какой уровень радиации в Чернобыльской зоне после масштабных пожаров: результаты проверки
Сейчас в Чернобыльской зоне, где до недавнего времени свирепствовали масштабные пожары, состояние радиационного загрязнения в норме, однако с точечными несущественными превышениями. Замеры проводили в пригородах рядом с зоной, на КПП, в зонах пожаров, в авто, помещениях зоны и на других объектах.
Об этом на своей странице в фейсбук сообщает исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.
Тем временем Какой радиационный фон в Киеве и области
Государственная экологическая Инспекция продолжает контролировать уровень радиационного фона в Чернобыльской зоне и городах рядом. Приборами радиационного контроля зафиксировано 12 – 15 микрорентген в час, что не превышает естественный радиационный фон,
– говорится в его заметке.
Однако Фирсов добавляет: кое-где есть точечное и несущественное превышение радиационного фона. К сообщению он добавляет фото с замерами дозиметра в разных местах.
Пожар в Чернобыльской зоне: коротко
- Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Наихудшей ситуация была 5 и 13 апреля. На второй день пожара ее общая площадь составляла около 100 гектаров. А 13 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.
- В ГСЧС говорят, что сейчас ситуация является контролируемой.
- Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
- Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. За то, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.
- Огонь прекратился 14 апреля. Пожарным, которые тушили пламя более 10 дней подряд, существенно помог дождь. Очаги тления погасят за несколько дней.
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