Какой уровень радиации в Чернобыльской зоне после масштабных пожаров: результаты проверки

Сейчас в Чернобыльской зоне, где до недавнего времени свирепствовали масштабные пожары, состояние радиационного загрязнения в норме, однако с точечными несущественными превышениями. Замеры проводили в пригородах рядом с зоной, на КПП, в зонах пожаров, в авто, помещениях зоны и на других объектах.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщает исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

Тем временем Какой радиационный фон в Киеве и области

Государственная экологическая Инспекция продолжает контролировать уровень радиационного фона в Чернобыльской зоне и городах рядом. Приборами радиационного контроля зафиксировано 12 – 15 микрорентген в час, что не превышает естественный радиационный фон,

– говорится в его заметке.

Однако Фирсов добавляет: кое-где есть точечное и несущественное превышение радиационного фона. К сообщению он добавляет фото с замерами дозиметра в разных местах.

Пожар в Чернобыльской зоне: коротко