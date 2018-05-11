Какой витамин может вылечить диабет: вывод ученых

Диабет второго типа можно подавить, используя большие дозы витамина D и вещества, которое увеличивает эффективность его работы в клетках поджелудочной железы.

Такое заявление опубликовали ученые, пишет Cell.

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Биологи вырастили небольшую колонию бета-клеток в пробирке и начали следить за тем, какие цепочки генов включались в них при контакте с молекулами витамина D.

Исследования показали, что витамин D управляет работой двух цепочек генов, связанных с реакцией на воспаление и защиту клеток от повреждений – BRD7 и BRD9.

Все потому, что BRD9 блокирует работу рецепторов, считывающих молекулы витамина D, а BRD7 – реагирует на их сигналы и запускает процесс починки клетки.

После чего ученые обработали колонию клеток поджелудочной железы смесью из витамина D и вещества iBRD9. В результате чего бета-клетки выходили из "режима чрезвычайного положения", чинили себя и заметно реже умирали.

К слову, диета в средиземноморском или северном стилях может уменьшить показатели рака, диабета и сердечных заболеваний.