Какой витамин обеспечивает долголетие: ответ диетолога

Диетолог Оксана Скиталинская убеждена, что употребление продуктов, которые содержат витамин Р, способны продлить продолжительность жизни.

Об этом она отметила на странице в Facebook.

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Биофлавоноиды, или витамин Р – это соединения, которые имеют высокий уровень биологической активности. Именно эта группа соединений помогают витаминам быть активными в организме. К примеру, благодаря биофлавоноидам витамин С проявляет полезные свойства.

Витамин Р имеет противовоспалительный, противораковый, спазмолитический и противоязвенный эффекты. Биофлавоноиды замедляют разрушение соединительной ткани ферментом гиалуронидазы.

Группа соединений существенно продлевает срок работы сосудов и способствует молодости организма.

Биофлавоноиды содержатся в разноцветных растительных продуктах – ягодах, верхних слоях, кожуре овощей и фруктах. Основные источники: черные ягоды, красные ягоды, овощи, фрукты и зеленый чай, гречка, бурый рис, оливковое масло, и тому подобное.

Диетолог отметила, что такие соединения плохо усваиваются, поэтому их нужно употреблять ежедневно с каждым приемом пищи.