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Какой витамин защитит от болезни Паркинсона

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Витамин B3 может защитить от болезни Паркинсона.
Витамин B3 может защитить от болезни Паркинсона. / Фото из открытых источников

Ученые в ходе исследования установили, что витамин B3 может защитить от болезни Паркинсона.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ученые взяли образцы кожи, которые после превратили в нервные клетки для эксперимента. Во всех клетках содержался ген GBA, который встречается у людей с болезнью Паркинсона.

GBA вызывает мышечную жесткость, замедленность движений, дрожание, нарушение сна и хроническую усталость. Такие симптомы приводили к ухудшению качества жизни, тяжелой инвалидности.

При этом ученые ожидали, что митохондрии или же клеточные батареи не функционировали должным образом в нервных клетках. Они требовали меньше энергии, чем обычные клетки.

Нервные клетки ученые попытались подкормить никотинамидом рибозидом, то есть формой витамина В3, который важен для образования новых митохондрий.

Таким образом, этот витамин помог сформировать их и увеличить производство энергии. Ученые провели исследование на мухах и обнаружили в них меньший риск болезни Паркинсона.

Что такое болезнь Паркинсона? Это медленно прогрессирующее заболевание дегенеративного характера, которое характеризуется избирательным поражением нейронов головного мозга. Клинически оно проявляется двигательными нарушениями: гипокинезией (недостаточной двигательной активностью, ограничением движений), ригидностью мышц и тремором, которые возникают в спокойном состоянии.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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