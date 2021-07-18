Получил ожоги 80% тела: в каком состоянии военный ВСУ, раненный на передовой

Военный из Кривого Рога пострадал в результате обстрела оккупантов. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в Харьков.

29-летнего бойца ранили 15 июля около 21:30. Подробности о его состоянии сообщила Татьяна Губа, советник председателя Днепропетровского областного совета.

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Военный – под наблюдением медиков

В ночь на 16 июля украинского защитника транспортировали в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Харькова. Его состояние медики оценивали как тяжелое.

Саша обеспечен всеми необходимыми лекарствами, находится в ожоговом центре. Но, к сожалению, ожоги – 80% тела. Остается только молиться,

– рассказала Губа.

По ее словам, сестра раненого находилась в реанимации у брата и общалась о его лечении с гражданскими и военными медиками. Власти Кривого Рога, командир части и собратья военного предлагают семье свою помощь. Они поддерживают связь с родителями защитника.

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