Получил ожоги 80% тела: в каком состоянии военный ВСУ, раненный на передовой
Источник:"Первый городской"
Военный из Кривого Рога пострадал в результате обстрела оккупантов. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в Харьков.
29-летнего бойца ранили 15 июля около 21:30. Подробности о его состоянии сообщила Татьяна Губа, советник председателя Днепропетровского областного совета.
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Военный – под наблюдением медиков
В ночь на 16 июля украинского защитника транспортировали в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Харькова. Его состояние медики оценивали как тяжелое.
Саша обеспечен всеми необходимыми лекарствами, находится в ожоговом центре. Но, к сожалению, ожоги – 80% тела. Остается только молиться,
– рассказала Губа.
По ее словам, сестра раненого находилась в реанимации у брата и общалась о его лечении с гражданскими и военными медиками. Власти Кривого Рога, командир части и собратья военного предлагают семье свою помощь. Они поддерживают связь с родителями защитника.
Ситуация на Донбассе в июле: последние новости
- С начала июля 2021 года из-за вражеских обстрелов на Донбассе погибли 5 военнослужащих ВСУ, 25 пострадали и находятся в больницах.
- Накануне оккупанты обстреляли украинский Нью-Йорк и разрушили дом местного жителя. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
- 12 июля российские наемники открыли огонь по поселку Гольмовский, что на оккупированной территории Донбасса. Сделали это намеренно – для провокации.
- Международные наблюдатели ОБСЕ заметили, как оккупанты на Донбассе стягивают военную тяжелую технику. Говорится о танках, гаубицах минометах и пушках.