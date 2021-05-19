Заявление, которое опубликовали, является общим от Ассоциации предпринимателей "Барабашово" и пресс-службы этого торгового центра. Там во всем обвинили "радикалов".

Об этих столкновениях Беспорядки на "Барабошово" в Харькове: охрана препятствует работе предпринимателей – видео

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По мнению администрации, "Барабашово" в очередной раз столкнулся с попыткой захвата магазина. В частности, во всем обвинили радикальные организации.

По мнению авторов заявления, такие действия имеют определенные цели. В частности, запугивание предпринимателей.

Мы требуем от государства реальной защиты законных прав и свобод предпринимателей. К сожалению, приходится констатировать, что правоохранительные органы, которые обязаны быть на страже защиты собственности от преступных посягательств, оставляют многочисленные нападения на торговые объекты без должного внимания,

– говорилось в заметке "Барабашово"

Что известно о столкновении 17 мая

По словам очевидцев, на рынке "отжимали" магазин у предпринимателя торговой площадки "Перекресток"

Он пришел на работу и обнаружил, что на дверях новые замки.

Мужчина срезал их и начал работать.

За несколько минут к нему ворвались охранники концерна, чтобы воспрепятствовать торговле.

Тогда ему на помощь пришла официальная муниципальная охрана.

Обратите внимание! На этом рынке нередко встречаются подобные случаи. Самое большое обострение там происходило в июне 2019 года. Тогда все дошло даже до перестрелок. Подробнее об этих событиях – по ссылке.