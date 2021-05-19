Заявление, которое опубликовали, является общим от Ассоциации предпринимателей "Барабашово" и пресс-службы этого торгового центра. Там во всем обвинили "радикалов".
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По мнению администрации, "Барабашово" в очередной раз столкнулся с попыткой захвата магазина. В частности, во всем обвинили радикальные организации.
По мнению авторов заявления, такие действия имеют определенные цели. В частности, запугивание предпринимателей.
Мы требуем от государства реальной защиты законных прав и свобод предпринимателей. К сожалению, приходится констатировать, что правоохранительные органы, которые обязаны быть на страже защиты собственности от преступных посягательств, оставляют многочисленные нападения на торговые объекты без должного внимания,
– говорилось в заметке "Барабашово"
Что известно о столкновении 17 мая
- По словам очевидцев, на рынке "отжимали" магазин у предпринимателя торговой площадки "Перекресток"
- Он пришел на работу и обнаружил, что на дверях новые замки.
- Мужчина срезал их и начал работать.
- За несколько минут к нему ворвались охранники концерна, чтобы воспрепятствовать торговле.
- Тогда ему на помощь пришла официальная муниципальная охрана.