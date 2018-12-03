Какова цена путевок в теплые края на Новый год и когда путешествовать дешевле: советы экспертов

Украинцы стремятся встретить Новый год у моря. Несмотря на праздничный рост цен, билеты на чартерные рейсы в теплые страны раскупили еще два месяца назад.

Об этом рассказали представители туристического рынка.

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Наибольшим спросом пользуется Египет, как бюджетный вариант отдыха. В этом году путевка на одного обойдется в среднем в 300–500 долларов в неделю. Новогодний отдых в Объединенных Арабских Эмиратах будет стоить немного дороже. А вот не менее популярные Шри-Ланка и Доминиканская республика куда заметнее ударят по карману. И это еще без стоимости новогоднего банкета.

Стоимость новогодней поездки в разные страны мира на популярных направлениях

Поэтому чтобы не влететь в копеечку – специалисты советуют ехать на морской отдых до или после новогодних праздников. "Где-то после восьмого января, когда цена существенно снизится, почти вдвое, а то и втрое", – рассказала директор туристической фирмы Екатерина Соломатова.

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Для тех, кто все же хочет попутешествовать именно на праздники, но недорого, турфирмы предлагают автобусные туры. В этом году новогодний уикенд в старой Европе в среднем обойдется от 100 евро на человека. Окунуться в рождественскую атмосферу турфирмы предлагают и во время экскурсионных туров по Украине. Средняя стоимость – 3000 гривен с человека.

Если сравнить цену празднования Нового Года где-то в киевском ресторане и цену тура, в который входит и проезд, и проживание, и завтраки, экскурсионная программа и новогодний стол, то, в принципе, выходит одно и то же,

– рассказал руководитель туристической компании Тарас Голинський.

А вот поклонникам горнолыжного отдыха путешествия по Украине обойдутся дороже. Неделя на популярных карпатских курортах обойдется в минимум в четыре с половиной тысячи гривен с каждого. И это – только стоимость проезда и проживания.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что украинский паспорт попал в топ-30 мирового рейтинга от Passport Index. Украинцы могут посетить без виз 131 страну, из которых в 89 стран можно путешествовать полностью без виз, а в 42 – беспрепятственно оформить визу по факту прибытия. И еще для визита в 67 стран мира гражданину Украины нужно оформлять специальные разрешительные документы заранее.