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      Какова истинная цель России на выборах в Украине: заявление экс-главы НАТО

      19 Читати новину українською
      Выборы в Украине – мишень для России
      Выборы в Украине – мишень для России / Фото из открытых источников

      Президентские и парламентские выборы в Украине это мишень для кремлевских манипуляторов. Цель России – посеять среди украинцев и мирового сообщества сомнения, что избирательный процесс был справедливым, а лидер избирательной гонки одержал победу честным путем.

      Россия с 2016 года уже упела  вмешаться в избирательный процесс по меньшей мере в 10 странах Запада, заявил бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен, передает Укринформ.

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      Украина –  цель Кремля, и Запад понимает риски вмешательства России в Президентский выборы. Москва уже использовала нашу страну как испытательный полигон для отработки инструментов собственного вмешательства раньше, и обязательно сделает это снова.

      Россия применяет против Украины асимметричные средства войны, которые уже стали обыденным фактом:

      - прямую агрессию на Донбассе,
      - эскалацию в Азовском море,
      - организует протесты пророссийских сил,
      - проведит кампании дезинформации,
      - устраивает регулярные хакерские атаки.

      Однако, целью РФ во время вмешательства в выборы может и не быть приведение к власти "прокремлевского" кандидата. Такое развитие за результаты социологических исследований маловероятно, по крайней мере, во время президентской кампании в Украине.

      Я могу предполагать, что цель России – не выбрать "собственного" президента в Украине, но делегитимизировать выборы в целом, как процесс. Цель таких действий – подорвать доверие к победителю и посеять среди украинцев и международного сообщества сомнения в том, что это были честные и справедливые выборы. Это должно усилить российский нарратив, что Украина, будто бы, страна-неудачник, институтам которой нельзя доверять, и где все – на продажу, включая результаты выборов. Именно такую ​​картину Россия пытается нарисовать путем вмешательства,
      – отметил Расмуссен.

      Количество таких явлений может увеличиться во время парламентской кампании, которая начнется в Украине осенью.

      "Рада то место, где Россия рассчитывает получить больше шансов в собственной игре. Как за счет продвижения кандидатов, которые будут поддерживать Россию, так и путем проведения во власть политиков, которые будут блокировать прогресс, играя роль "полезных идиотов" РФ. Цель – превратить новый парламент в еще более фрагментированный и менее реформистский, чем тот, что есть сейчас. Хаос будет служить интересам России больше, чем любой отдельный украинский политик или партия", – отметил экс-глава НАТО.

      Что Россия будет делать, чтобы повлиять на исход выборов в Украине?
      Москва будет прибегать ко всевозможным манипуляциям, чтобы влиять на выборы в Украине. Это доказывают данные не только украинской, но и иностранных разведок. Активно РФ пытается оказать информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.

      Однако министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Россия не начнет полномасштабную войну против Украины в период президентских выборов. Она не имеет для этого реальных возможностей. Кремль будет ждать результатов голосования чтобы попытаться договариваться уже с новоизбранным президентом или искать компромиссы.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Дания НАТО Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 Новости России
      Источник: 24 Канал
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