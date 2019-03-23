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      Какова национальная идея Украины: красноречивое заявление Садового

      98 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Городской председатель Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый считает, что национальная идея Украины – это воля. По его словам, именно это слово объединяет такие понятия, как свобода и достоинство, что являются национальными идеями ведущих стран мира.

      Такое заявление львовский мэр сделал во время митинга в пользу кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

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      В частности, политик вспомнил свою недавнюю беседу о будущем Украины и мира с одним американским экспертом, во время которой они затронули тему национальной идеи.

      "И я спросил его: "Слушай друг, вот мы в Украине очень часто дебатируем, какая национальная идея нашей страны. А какая национальная идея США?.. "Так, вот национальная идея США – это свобода, национальная идея Японии – это достоинство, быть достойными, а национальная идея Израиля – выжить", – отметил лидер "Самопомочи".

      Что касается национальной идеи Украины, то по его мнению, – это воля.

      "И это большое слово "воля" объединяет и свободу, и достоинство, и наше большое желание быть на своей родной земле. Земле, которую мы получили от наших дедов и прадедов. Честными быть, жить на этой земле и иметь успех на этой земле", – подытожил Андрей Садовый.

      3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах. Впоследствии мэр Львова отметил, что согласился на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 8 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

      Однако уже 1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко. По результатам опроса социологического агентства Fama, за Андрея Садового готовы были проголосовать 4,4% человек, а за Гриценко – 8%. 4 марта лидер "Самопомочи" подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры, а 5 числа комиссия его официально сняла с выборов. 7 марта Садовый и Гриценко провели совместную пресс-конференцию по объединению.

      КАКИМИ ЕЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОБ УКРАИНЕ ОТМЕЧАЛСЯ АНДРЕЙ САДОВЫЙ:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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