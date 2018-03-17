Какова реальная стоимость Samsung Galaxy S9 + – подсчет экспертов

Специалисты из компании TechInsights подсчитали сколько на самом деле стоит смартфон Samsung Galaxy S9 +. В Украине его приблизительная цена колеблется в пределах 31 тысячи гривен.

Об этом пишет издание​ prostotech.com.

При этом в американской валюте это около 1200 долларов.

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Как подсчитали эксперты, дорогой частью телефона является Super AMOLED-экран с диагональю 6,2-дюйма. Он стоит 72,5 доллара. Далее идет процессор Exynoe 9810, который стоит 68 долларов.

Двойная камера телефона стоит 48 долларов, а флэш-память на 256 ГБ – 51 доллар.

Следовательно, эксперты подсчитали, что реальная цена Samsung Galaxy S9 и GalaxyS9 + составляет 379 долларов или 8500 гривен. В эту сумму входит не только все комплектующие, но и сборка устройства.

Правда эксперты отмечают, что в эту сумму не включены затраты на разработку программного обеспечения, лицензионные отчисления за использование каких-то технологий, рекламу, транспортировку и тому подобное. Однако. Даже с этими дополнительными затратами цена Galaxy S9 + должна быть ниже, чем предлагают торговые сети.