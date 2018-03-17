23:30
17 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-10°C
-2°C -10°C
  • воскресенье
    -8°C -11°C
  • понедельник
    -8°C -14°C
  • вторник
    -5°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин оседлает чудо-оружие. Провалы памяти у Лаврова
Вєсті Кремля
22:50, 16 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости науки и технологий
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Какова реальная стоимость Samsung Galaxy S9 + – подсчет экспертов

238 Читати новину українською
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy / Фото из свободных источников

Специалисты из компании TechInsights подсчитали сколько на самом деле стоит смартфон Samsung Galaxy S9 +. В Украине его приблизительная цена колеблется в пределах 31 тысячи гривен.

Об этом пишет издание​ prostotech.com.

При этом в американской валюте это около 1200 долларов.

Читайте также: Парень подкинул Samsung Galaxy и Phone X: какой гаджет оказался крепче

Как подсчитали эксперты, дорогой частью телефона является Super AMOLED-экран с диагональю 6,2-дюйма. Он стоит 72,5 доллара. Далее идет процессор Exynoe 9810, который стоит 68 долларов.

Двойная камера телефона стоит 48 долларов, а флэш-память на 256 ГБ – 51 доллар.

Следовательно, эксперты подсчитали, что реальная цена Samsung Galaxy S9 и GalaxyS9 + составляет 379 долларов или 8500 гривен. В эту сумму входит не только все комплектующие, но и сборка устройства.

Правда эксперты отмечают, что в эту сумму не включены затраты на разработку программного обеспечения, лицензионные отчисления за использование каких-то технологий, рекламу, транспортировку и тому подобное. Однако. Даже с этими дополнительными затратами цена Galaxy S9 + должна быть ниже, чем предлагают торговые сети.

Теги: Техно смартфон мобильные устройства Samsung
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 17 марта: заявление Вакарчука, съезд
сегодня, 22:40 Главные новости 17 марта: заявление Вакарчука, съезд "Самопомочи" и небоевые потери ВСУ
246
Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів
сегодня, 21:57 Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів
Блог Медіа 2823
Кандидаты в президенты России: кто чем прославился
сегодня, 19:01 Кандидаты в президенты России: кто чем прославился
Юліана Вінтюк 3226
сегодня, 20:08 "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" – цього разу без Анджеліни Джолі
Юлія Ліпенцева 916
Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради
сегодня, 19:01 Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради
Володимир Шередега 3969
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук