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      Какова ситуация на рынках в Киеве после введения ограничений: видео

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      Правительство разрешило работать ломбардам и кредитным союзам, а также продавать запчасти для транспортных средств и домашнюю птицу. Еще раньше разрешение на торговлю получили продуктовые рынки. Впрочем с ограничением дистанции в несколько метров между продавцом и покупателем. Соблюдаются ли требования на рынках в столице– читайте в материале 24 канале.

      В отличие от других городов, некоторые рынки в Киеве вообще не работают. Проход на центральный рынок –Бессарабский – загораживают огромные закрытые ворота. Даже на Печерском рынке, который 1 апреля открылся после разрешения Минздрава, размещены только таблички о доставке товара домой.

      Читайте также Ситуация на рынках: соблюдают ли требования в Харькове

      За работой рынков следит полиция. Полицейская Людмила Пономаренко рассказала, что правоохранители следят, чтобы не работали рынки, не продавали кофе на вынос.

      Впрочем местные работники возмущены таким решением. По их словам, на рынках придерживались правил карантина, даже очередей не было.

      Много людей остались без работы, в частности те, которые приезжие. На самом деле выживают,
      – отметила владелица Эко-лавки Виктория.

      На Лукьяновке базар закрыт лишь частично. Открыта крытая часть, где продают мясо. Хоть и написано на бумаге, что это магазин. Продавцы в масках, товар защищен барьером из пищевой пленки. Впрочем покупателей не много.


      На Лукьяновском рынке в крытом помещение продают продукты / Скриншот из видео

      В Министерстве охраны сообщили, что не давали разрешение на массовое открытие рынков. То есть, местная власть может позволить работать рынкам в случае, если нет других возможностей покупать продукты. Однако лишь строго соблюдая установленные ограничения.

      Это не призыв открывать рынки, это возможность открыть и дать доступ людям к продуктам питания в период карантина, который есть сегодня на территории Украины,
      – сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

      Обратите внимание Как работают рынки Львова в условиях карантина: видео

      Впрочем большинство рынков в Украине работает, а продавцы пытаются соблюдать правила безопасности.


      Что запретили на время карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Черненко, Юлия Девда, Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Новости Киева
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