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      Какова ситуация с наличной валютой в Украине

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      В Нацбанке Украины заявили, что дефицит наличной валюты в стране возник из-за перебоев в авиасообщении и НБУ борется с этим. При этом в финучреждении отметили, что они "не печатают доллары и евро, поэтому нужно подождать доставку".

      НБУ уже закупил часть наличных в евро. 19 марта Нацбанк проведет аукцион, чтобы банки смогли обменять безналичную валюту на наличную.

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      "Также договариваемся с контрагентами из США о доставке значительной партии в долларах. НБУ не печатает доллары и евро, поэтому нужно подождать доставку", – говорится в сообщении НБУ.

      18 марта в "Приватбанке" сообщили, что банк перевел в режим онлайн валютообменные операции. Однако банки продолжают покупать у населения доллары и евро. Остановлена продажа валюты на время прекращения международного авиасообщения.

      Что известно о недостатке наличной валюты в Украине

      • 17 марта НБУ признал проблему с дефицитом наличной валюты, но заявил, что вместе с банками ищет варианты решения проблемы.
      • Дефицит наличной валюты привел к скачку ее курса и росту стоимости валюты при онлайн-обмене.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 НБУ Евро Доллар Валюта
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