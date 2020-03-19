Какова ситуация с наличной валютой в Украине

В Нацбанке Украины заявили, что дефицит наличной валюты в стране возник из-за перебоев в авиасообщении и НБУ борется с этим. При этом в финучреждении отметили, что они "не печатают доллары и евро, поэтому нужно подождать доставку".

НБУ уже закупил часть наличных в евро. 19 марта Нацбанк проведет аукцион, чтобы банки смогли обменять безналичную валюту на наличную.

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"Также договариваемся с контрагентами из США о доставке значительной партии в долларах. НБУ не печатает доллары и евро, поэтому нужно подождать доставку", – говорится в сообщении НБУ.

18 марта в "Приватбанке" сообщили, что банк перевел в режим онлайн валютообменные операции. Однако банки продолжают покупать у населения доллары и евро. Остановлена продажа валюты на время прекращения международного авиасообщения.

Что известно о недостатке наличной валюты в Украине