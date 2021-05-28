Поджог беременной в Кривом Роге: врачи рассказали о состоянии потерпевшей

В Днепропетровской области уже несколько суток пытаются спасти беременную девушку. Ее накануне поджег 17-летний парень, с которым она жила. Оказалось, что в момент поджога в доме был еще ребенок.

О состоянии потерпевшей журналистам 27 мая рассказали в больнице, где ее пытаются спасти. По их словам, ситуация девушки крайне тяжелая, поэтому она может не выжить.

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Почему ребенка госпитализировали

Годовалый ребенок не пострадал от огня, однако ему все же понадобилась госпитализация. На теле годовалой девочки нашли следы избиения. Именно поэтому ее решили также госпитализировать.

Кроме этого у потерпевшей также есть 5-летняя дочь. Однако она живет с отцом. Оба ребенка этой женщины были не от сожителя, а от других мужчин.

Каково состояние потерпевшей сейчас

Девушка получила ожоги 3 степени. У нее повреждены 70% поверхности тела. Поэтому состояние до сих пор очень тяжелое. Шансы выжить мизерные, как у нее, так и у ее нерожденного ребенка.

Значительная часть ожогов именно глубокие. Ожоговый шок крайне сильный, поскольку обожжены практически все части тела. Прогноз не оптимистичный,

– сказал Сергей Аксентьев, заместитель главного врача учреждения, где спасают девушку

Новые детали трагедии

Соседи рассказали журналистам подробнее об этой паре. Оказалось, что это ромская семья и они постоянно ссорились.

Они жили вместе уже около года. Также друзья парня рассказали журналистам, что он употреблял наркотики.

Что известно об этом инциденте