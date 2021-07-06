Авария с возгоранием авто в Днепре: мужчина умер после 3 дней комы

Один из пострадавших в жесткой аварии на набережной Победы в Днепре умер. Человек 3 дня был в глубокой коме. Также стало известно, что 3 женщины до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в сети 5 июля. Авария, о которой говорится, случилась 3 июля.

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Что известно потерпевшим

Всего в больницу Мечникова госпитализировали 5 человек. Однако водитель BMW впоследствии выбил дверь кабинета томографа и сбежал из медучреждения.

Умер в больнице Руслан Гусейнов. Ему было 30 лет и мужчина был единственным из пострадавших, состояние которого оценивали как критическое.

До сих пор на лечении:

Яна Василенко – женщине 38 лет. У нее диагностировали перелом шейного отдела позвоночника. Она находится на лечении в тяжелом состоянии.

женщине 38 лет. У нее диагностировали перелом шейного отдела позвоночника. Она находится на лечении в тяжелом состоянии. Полина Варцаба – ей 29 лет. Имеет много переломов позвоночника, а также ребер. Также до сих пор находится в тяжелом состоянии.

ей 29 лет. Имеет много переломов позвоночника, а также ребер. Также до сих пор находится в тяжелом состоянии. Ирина Варцаба – 32-летняя женщина получила лишь черепно-мозговую травму. Ее состояние оценивают, как тяжелое.



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Коротко об этой аварии

Трагедия случилась на перекрестке Набережной Победы и улицы Мандрыковская. Примерно в 3:00 автомобиль Toyota Yaris, за рулем которого была 30-летняя женщина, двигался по улице Набережной Победы.

На перекрестке водитель начала маневр и случайно выехала на встречную полосу. В тот момент она влетела в BMW, которая как раз двигалось навстречу.

Удар был очень сильным, поэтому один из автомобилей отбросило на несколько метров. Авто впоследствии взорвалось и загорелось.