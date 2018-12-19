Каковы главные приоритеты новой программы кредитования Украины от МВФ
Новая программа финансирования stand-by для Украины на 3,9 миллиардов долларов, которую утвердил Совет директоров Международного валютного фонда, будет базироваться на четырех приоритетных направлениях. Также она предусматривает предоставление первого транша немедленно в размере 1,4 миллиарда долларов США и пересмотр выполнения программы для выделения следующих выплат каждые полгода.
Ранее 24 канал сообщал, что Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш этой программы в размере 1,4 миллиарда долларов поступит уже в ближайшее время.
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Как говорится на официальном сайте МВФ, новая программа МВФ будет сосредоточенна на четырех приоритетах:
– продолжение текущей консолидации бюджета, с целью дальнейшего уменьшения госдолга;
– дальнейшее снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;
– усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;
– продвижение целенаправленной совокупности структурных реформ, в частности, для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.
Как отметил первый заместитель директора и исполняющий обязанности председателя МВФ Дэвид Липтон, комментируя новую программу помощи, украинская власть успешно восстановила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества.
"Благоразумная фискальная и монетарная политика, а также гибкий режим обменного курса помогли уменьшить дефицит фискального и текущего счетов. Резервы были частично восстановлены, а доверие выросло", – подчеркнул он.
Вместе с тем руководитель МВФ отметил, что новое соглашение stand-by "обеспечит опору для экономической политики украинской власти в течение следующего года, сохраняя последние тенденции экономического роста и способствуя еще более устойчивому росту".
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По его словам, по ее реализации есть значительные риски, правда, убеждает финансист, Украина уже сделала важные шаги для их смягчения.
"Это, в частности, утверждение надежного бюджета на 2019 год, повышение тарифов на газ и отопление и принятие законодательства для совершенствования управления в государственных банках. Полная и своевременная реализация программы будет иметь решающее значение для ее успеха в контексте сложных вызовов", – подытожил Липтон.
К слову, новая программа сотрудничества должна заменить программу EFF, которая действовала в Украине с 2015 года.
Напомним, о новой программе поддержки экономической политики Stand-by (SBA) уполномоченный персонал МВФ достиг соглашения с Украиной 19 октября.