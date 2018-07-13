Каковы результаты работы системы видеопомощника на ЧМ: ответ главы ФИФА
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино считает, что эксперимент с системой видеопомощника судьи (VAR) прошел успешно на Чемпионате мира 2018.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Система принята и работает. Два года назад мы начали думать об этом, и я скептически относился к системе, затем мы ее проверили и мне понравилось, мне было интересно, как это работает", – сказал Инфантино.
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По его словам, результаты понятны и положительные. Так, на чемпионате мира было более 440 проверенных случаев, 19 просмотров.
Было принято 16 решений, из-за которых судья изменил свой первоначальный вердикт. Это и есть прогресс, VAR делает футбол прозрачным, – добавил Инфантино.
Источник: 24 Канал
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